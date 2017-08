Gabriele Rolando, esterno del Palermo, parla in vista della prima sfida di campionato contro lo Spezia: "Per me è quasi come un derby, è una sensazione diversa dalle altre e mi darà uno stimolo in più per fare bene. Si tratta poi di una squadra molto forte, da tenere in considerazione, non li temiamo però abbiamo grande rispetto. Il mister è molto preparato, chiede il massimo impegno e piano piano stiamo tirando fuori quello che lui ci chiede. Sarebbe importantissimo vincere per recuperare la fiducia della piazza e dell'ambiente. Genova e Palermo? In entrambe le piazze la gente è accogliente e passionale, mi sto ambientando molto bene qui".