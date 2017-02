Il direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno ha parlato alla trasmissione Feel Rouge Rosanero, come riporta Tuttopalermo.net: "Mercato? Non era facile prendere qualcuno sul mercato. Io non ho detto che avremmo preso giocatori di grandissimo nome, io ero su Gnoukouri e altri giocatori di prospettiva, però allo stesso tempo c’è stata qualche difficoltà legata alla nostra situazione e i giocatori hanno preferito andare in squadre che potevano garantire un po’ di tranquillità. Io però mi prendo le mie responsabilità, da questo punto di vista. Abbiamo due obiettivi, ma allo stesso tempo dovendo recuperare solo cinque punti ci proveremo fino in fondo. Se riuscissimo a recuperarne subito due, mancherebbe solo una partita. A quel punto avremmo dalla parte nostra anche la tifoseria, che potrebbe darci una grande mano. Quando ho parlato col presidente mi ha sempre dato garanzie di solidità, altrimenti non ci sarebbe nemmeno la possibilità di fare un campionato importante l’anno prossimo. Noi diamo tutto per raggiungere un obiettivo che non credo sia impossibile, altre squadre ci sono riuscite e non vedo perché non dobbiamo riuscirci noi. L’argomento della cessione societaria non dovrei neanche toccarlo. Non so cosa succederà, ma spero che qualunque cosa faccia il presidente sia volto alla solidità societaria."