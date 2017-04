Ennesimo ribaltone sulla panchina del Palermo. In seguito alla sconfitta per 4-0 col Milan a San Siro, oggi sarà esonerato Diego Lopez e domani mattina si dimetterà il direttore sportivo Nicola Salerno. Aperto il casting per il quinto allenatore stagionale: già incassato il no di Ballardini, ora Reja (il suo vice sarebbe Bortoluzzi) è favorito su Mutti e Colomba secondo la Gazzetta dello Sport.