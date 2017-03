Dario Simic, dirigente del Palermo ed ex difensore di Milan e Inter, parla, dalla Croazia, della situazione del club rosanero, con l'addio di Zamparini: "Mi fa piacere che Zamparini abbia preso questa decisione, seppur abbia fatto davvero molto per questa società c'è bisogno di nuove energie e di soldi freschi per competere con la concorrenza che è sempre agguerrita. La mia esperienza da dirigente? Per i primi due mesi sono stato a stretto contatto con il club, fino all'arrivo del nuovo direttore sportivo. Per il futuro penso di continuare a svolgere il mio ruolo di presidente dell'Unione dei giocatori croati, anche se ho già ricevuto diverse offerte. Il mio futuro al Palermo? Dal momento che il presidente ha abbandonato la società, i miei servigi non sono più necessari. Che cosa gli ho consigliato? Di vendere".