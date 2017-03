Un benvenuto e un addio: la Curva Nord del Palermo, tornata oggi allo stadio dopo lo sciopero del tifo per protesta nei confronti della gestione societaria, si è presentata con due striscioni in occasione della sfida alla Roma. Il primo dedicato a Maurizio Zamparini, presidente uscente: "Ti abbiamo osannato, criticato e contestato, ma vai comunque ringraziato". Il secondo, invece, un più conciso "Benvenuto Paul", il saluto per Baccaglini presente oggi in tribuna insieme alla compagna Thais.