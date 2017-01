Quaison va in Germania al Mainz per 2,5 milioni più mezzo milione di bonus, invece per il difensore Goldaniga rifiutata un'offerta da 3,5 milioni del Sassuolo (dove Terranova è richiesto in serie B dal Frosinone). Il brasiliano Cassini passa dal Siracusa (Lega Pro) al Ponte Preta in Brasile, un altro giovane attaccante Lo Faso tra Cesena e Latina, sempre in Serie B Bentivegna vicino all'Ascoli. Accordo con l'Inter per il prestito di Biabiany, che prende tempo perché aspetta il Chelsea di Conte. Così spunta la suggestione Cerci (Atletico Madrid), richiesto pure dal Granada. I rosanero hanno chiesto in prestito anche Mandragora, che però ha deciso di restare alla Juventus. Sondaggio del Benevento per l'olandese Bouy, per la prossima stagione i rosanero trattano il giovane attaccante della Paganese, Cicerelli (classe 1994).