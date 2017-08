La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Tanti gli attaccanti contesi in questi ultimi giorni di trattative. Il Palermo, dopo l’ottimo debutto, valuta se intervenire o no sulla squadra, ma davanti un rinforzo potrebbe arrivare: perde quota l’ipotesi Di Carmine, resta viva invece quella per Monachello (Atalanta), che è anche nei piani della Salernitana. Lo Spezia sorpassa la Ternana per Marilungo (Atalanta, era all’Empoli), ma continua a tenere monitorata l’idea Gilardino; adesso gli umbri ci provano per Sforzini (Viterbese) e Manconi (Novara). La Pro Vercelli, alle prese con il caso Rolando Bianchi, pensa a Evacuo (Parma, era all’Alessandria); mentre Entella e Bari sprintano per Cisse (Benevento). Infine l’Empoli, che pressa il Torino per Gustafson e nei prossimi giorni farà ancora un tentativo per arrivare ad Antenucci (Spal), altrimenti non è da escludere anche qui l’ipotesi Di Carmine.



La stessa Entella oggi dovrebbe annunciare un bel colpo: Eramo dal Benevento. A proposito di Bari, rischia di saltare l’arrivo di Blanchard: i pugliesi giovedì scorso hanno chiuso l’accordo con il Carpi per il prestito con obbligo di riscatto in caso di A e per oggi erano previste le visite mediche, ma ieri il centrale (la scorsa stagione al Brescia) ha preso tempo ritenendo bassa l’offerta biennale (70mila euro più bonus) dei biancorossi rispetto all’ingaggio che percepisce in Emilia (280mila euro). Terzini protagonisti di giornata: il Brescia, dopo aver preso Gastaldello (Bologna), ha soffiato Cancellotti (Juve Stabia) al Pescara e tratta anche Zito (Salernitana), mentre Balzano (Cagliari) è sempre più vicino all’accordo con il Novara, che ha ricevuto una proposta dalla Salernitana per scambiare due difensori centrali: Scognamiglio potrebbe scendere in Campania, Schiavi potrebbe salire in Piemonte. Il Venezia è invece in trattativa con il centrocampista Signori (ex Vicenza): attesa già oggi la firma. L’Ascoli pensa al difensore Contini, fresco di risoluzione con la Carrarese. Il portiere Nocchi (Juventus, era alla Carrarese) è passato al Perugia. L’Avellino è a un passo da Mustacchio (Perugia), mentre il Cesena attende Scalera dal Bari (via Atalanta) e ha chiesto Antei al Sassuolo.