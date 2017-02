Il difensore del Palermo, Toni Sunjic ha dichiarato in conferenza stampa: "La prossima partita con la Sampdoria è importante per noi, dobbiamo dimenticare il prima possibile la sconfitta con la Juventus. Abbiamo incontrato la migliore squadra del campionato e adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima per ottenere i tre punti. Sarà dura, ma ci proveremo. Ogni giocatore vuole giocare il più possibile. Il mio compito è allenarmi duramente per farmi trovare pronto a ogni occasione. Sono felice di aver avuto spazio finora e devo continuare così per giocare ancora di più. Centrare la salvezza non sarà facile, ma questo è il nostro obiettivo e abbiamo le possibilità per farcela. Se dovessimo vincere la prossima sfida e l'Empoli dovesse perdere, ci troveremmo a cinque punti di distacco. Si riaprirebbe la lotta salvezza".