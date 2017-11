Il tecnico del Palermo Bruno Tedino commenta in conferenza stampa il ko casalingo contro il Cittadella: "Voglio passare per una persona leale. Per mezz’ora il Palermo è piaciuto, ha creato situazioni importanti. Non siamo stati cattivi negli ultimi venti metri, poi la squadra si e sfaldata e non è stata più squadra come col Novara. Solo che il Cittadella era più forte del Novara. Passo per uno scarso perché perdo, però sono credibile perché ho detto dopo Cremona quanto era forte il Cittadella. Dovevamo fare lavoro migliore e non l’abbiamo fatto. Abbiamo fatto lavoro da voto bassissimo, l’ho detto ai ragazzi. Una squadra che abbassa la testa non mi piace. Io vengo dal basso, sono abituato a prendere cazzotti ma anche a darli per primo".