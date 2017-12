L'allenatore del Palermo, Bruno, alza le braccia al cielo per una vittoria chiave a Bari: "Abbiamo fatto una prova ricca di personalità ed attenzione. Grazie alla disponibilità dei ragazzi abbiamo fatto una buonissima partita - ha detto dopo la partita - la proprietà non ci sta facendo mancare nulla. Oggi con noi c’erano il presidente e tutti gli avvocati. Il gruppo è unito e questo mi rende orgoglioso – sottolinea il tecnico rosanero a Sky – . Mi viene la pelle d’oca a pensare a quanti sacrifici stiamo facendo in questo periodo con tutti gli infortuni e i problemi vari. I ragazzi sono meravigliosi, meritano tutte le copertine della carta stampata”. Tedino poi risponde ad una domanda sul suo ex Pordenone, pronto a sfidare l’Inter a “San Siro” in Coppa Italia: ” Faccio un grosso in bocca al lupo. Lì sono stati due anni, meritano queste soddisfazioni. Hanno una rosa importante con buoni giocatori, i tifosi poi sono una certezza”.