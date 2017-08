Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia: "Con il presidente abbiamo parlato di tante cose, ha voluto sapere come stava la squadra e certi calciatori, abbiamo parlato dei nazionali che andranno via. Vogliamo estrarre da questo gruppo la qualità che c'è, sapendo che al momento non siamo ancora al 100%, ma neanche al 20%. Struna e Trajkovski? Hanno delle qualità importanti, come al solito il salto di qualità è la testa e per farlo devono metterci qualcosa in più e tanto spirito di sacrificio. Mi aspetto molto da loro due. Per quanto riguarda Rispoli mi farebbe piacere se restasse qui, ma è una cosa a cui dovrà pensare lui con la società e il direttore. La situazione di Diamanti è invece chiara, non rientra nel progetto tecnico anche se si allena benissimo ed è sempre a disposizione. In molti si sono divertiti a dire che il Palermo è favorito per la vittoria del campionato, perché ha nomi importanti ed è costretto a essere un protagonista, ma nel calcio a volte i nomi non bastano. Per quanto riguarda glia antagonisti dovremo intanto vedere se saremo lì, vedo molto bene l’Empoli, il Parma che ha ammazzato il mercato e il Pescara che avrà dei ritmi fuori categoria con un tecnico straordinario come Zeman, ma la squadra più compatta è a mio parere il Frosinone. La squadra modello invece è il Cittadella. La ritengo una squadra che potrà lottare, come il Bari. Vincerà chi avrà dentro più emozioni e spirito di rivalsa".