Il tecnico del Palermo, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha parlato ancora una volta di mercato e in particolare del centravanti del Parma Calaiò: "Io non sono abituato ad avere rose troppo grandi, quindi col mercato serve essere cauti.È un giocatore molto bravo, però io non mi sono mai posto questa domanda. Il mercato di gennaio non ti permette di cambiare pelle. Noi vorremo portare avanti quello che è stato un gruppo importante.Fiore? E' un giocatore dal piede gentile, diligente, può fare l'esterno a quattro e il centrale a tre. Moreo ha una buona fisicità, ma non è un attaccante alla Luca Toni. Ha anche grande passo".