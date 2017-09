Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa in vista della sfida col Foggia: "Squadre che fanno venti minuti così già se ne trovano poche, cento è impossibile. Bisogna lavorare insieme il più possibile, con più ardore. Il primo passo è stato fatto, siamo stati propositivi in una certa maniera. Adesso dobbiamo consolidarci, lavorando nel dettaglio con più continuità. Abbiamo i mezzi per migliorare nonostante gli intralci degli ultimi giorni, non è assolutissamente un alibi però. Dobbiamo essere bravi a recuperare tutti al meglio, c'è qualcuno non al 100% della condizione psicofisica".



"La Serie B è un campionato, la Serie A è un altro e la Lega Pro un altro ancora. Il Foggia ha fatto dei campionati incredibili, costruito a propria immagine da De Zerbi. Da dietro ha il 96.3% di gioco, non la buttano mai via, e il loro calcio è irritante per via del loro possesso. In Serie C è stata una squadra impossibile da battere e sapete meglio di me come l'organizzazione e la continuità diano risultati alle neopromosse, lo dimostrano Spal e Benevento. Loro fanno un calcio molto pulito e interessante, hanno voglia di rivalsa e un grande pubblico. Per questo sarà molto difficile, avrei preferito incontrare un Foggia reduce da due vittorie e non da una sconfitta così pesante. Avremo davanti un avversario forte in un ambiente di un certo tipo".