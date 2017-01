Il Palermo sta valutando diversi profili per rinforzare la difesa a gennaio; stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rosanero hanno fatto un sondaggio con il Bologna per Ibrahima Mbaye, seguito anche dal Crotone, che potrebbe arrivare in prestito. Gli altri nomi in lista sono quelli di Rodrigo Ely del Milan ed Eloge Yao dell'Inter, che potrebbero sbarcare in Sicilia solo le squadre di provenienza partecipassero al pagamento degli ingaggi.