Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha dichiarato al Giornale di Sicilia: "Salerno mi ha consigliato di tenere Corini, abbiamo deciso che non è il momento di cambiare allenatore. Il gioco della squadra sotto la sua gestione non mi ha convinto. Così come un punto conquistato contro Pescara, Empoli e Sassuolo, ma deve avere altre chances. I risultati pesano, ma diamo fiducia a Corini anche perché è un momento di transizione".



"Ora testa al mercato, tutti dobbiamo credere alla salvezza perché ce la possiamo fare. Il ds Salerno lo conosco da tempo, abita vicino casa mia e mi ha dato la sua disponibilità. Ero senza direttore sportivo, serviva qualcuno che portasse tranquillità stando vicino alla squadra e a me nelle scelte di mercato. Lui ha grande competenza ed entusiasmo, ha ottenuto una salvezza straordinaria con il Cagliari che era messo come il Palermo".