Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha fatto il punto sul futuro allenatore ai microfoni di Sky, dopo che Eugenio Corini ha presentato le sue dimissioni: "Diego Lopez prossimo allenatore? Non abbiamo ancora scelto nessuno, sta arrivando in Italia: lo incontreremo e decideremo. E' la scelta preferita del nostro direttore Salerno e io devo conoscerlo. Ritengo la squadra possa ancora salvarsi, certamente non ero contento del gioco. Corini? Era un compito molto difficile, non è facile arrivare nella sua situazione. Corini non è riuscito a cambiare la mentalità della squadra".