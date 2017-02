Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, ha un debito di 99 milioni di euro con il fisco, accumulato in undici anni, dal 2002 al 2013. Secondo una ricostruzione del Sole 24 Ore il passivo è così suddiviso: 54 milioni di tasse non pagate, più 45 tra interessi e sanzioni.



ACCUSE RISPEDITE AL MITTENTE - Il presidente palermitano, raggiunto dal quotidiano di Confindustria, ha rispedito le accuse a mittente con questa formula: "Accanimento del tutto destituito da ogni fondamento".



PROVVEDIMENTO AVVIATO - Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia, ha però voluto sottolineare come nei confronti della società rosanero sia già in atto un'azione di recupero: "Abbiamo avviato il pignoramento presso terzi considerando che la Federazione trasferisce somme al Palermo calcio, perché sui conti della società calcistica abbiamo trovato solo 2 mila euro".