Il giorno dopo l'ufficializzazione della cessione del Palermo, l'ex presidente Maurizio Zamparini ha parlato al Corriere dello Sport: "La nuova società ha ambizione: Nestorovski e Balogh adesso non andranno via. Sono giocatori di talento che devono crescere. Se restiamo in A attorno a loro verranno aggiunti innesti importanti, se andiamo in B ripartiremo proprio da loro. Nestorovski è come Inzaghi, ma non abbiamo trovato un Vazquez che lo mandasse in porta. Ci pensate,al campionato di B con lui, Dybala e Lafferty? Certo, quando ho messo insieme Pastore, Hernandez e Cavani ho pensato davvero di avere l’attacco dei miei sogni. Palermo-Roma? Partita difficile, quando attaccano lo fanno come nessun altro. Emerson? Purtroppo come con Belotti, non ci ho creduto".