Nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Maurizio Zamparini ha voluto tranquillizzare i tifosi del Palermo sulla presenza di fondi per il mercato nonostante il blocco del fido imposto da Unicredit: "Abbiamo altre risorse. Ho scritto, però, una lettera all'istituto di credito nella quale dico che si devono vergognare, visto che con me in questi anni, a fronte di un fido di 2,5 milioni, ne hanno movimentati 243 prendendo interessi per 1,8 milioni. Senza contare che gestiscono i conti dei giocatori".