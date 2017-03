Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini conferma le proprie dimissioni da patron del club siciliano, ma parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha annunciato che il suo addio non sarà così immediato. Zamparini rimarrà infatti come consulente all'interno del CdA rosanero: "Da tempo dicevo di voler lasciare il Palermo in buone mani e così sara".



NESSUN RIMPIANTO - "Penso di aver trovato l’acquirente giusto. Sensazioni? Le emozioni fanno parte della vita, ma a un certo punto sapevo che dovevo lasciare. Questo calcio mi ha stressato molto, non ho più vent’anni. E’ vero che la passione non ha età, ma sono molto contento perché pensavo di avere un po’ di sconforto, ma non ho rimpianti. Sono felice per l’affetto dato e ricevuto da Palermo.



RESTO NEL CDA - "Resterò nel consiglio d’amministrazione del club rosanero, farò da consulente perché la nuova proprietà non ne capisce un cavolo”.