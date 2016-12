Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha concesso un'intervista al Giornale di Sicilia. "Il mercato? Corini naturalmente ha detto che ci sono dei settori da rinforzare - le sue parole -. Lo sento due volte al giorno, quindi so cosa vuole. La società con Corini sta valutando cosa fare e sicuramente cercheremo dei giocatori per rinforzare la squadra. Un conto è cercarli, però, e un conto è trovarli. Cerchiamo giocatori di esperienza, è quello che serve al Palermo per ottenere la salvezza. Di ragazzini ne abbiamo già una caterva. Bisognerà trovare giocatori di esperienza come i vari Rajkovic, Gazzi e Diamanti. Questa squadra al completo vale una posizione di metà classifica. Solo che abbiamo preso un sacco di gol ed è stato un disastro. Il 2016 è stato un anno disgraziato non per me, ma per tutto il Palermo. Quella col Pescara è la partita più difficile di tutte, anche più difficile di quella con la Juventus. La difficoltà sta tutta dal punto di vista psicologico, non tecnico-tattico. Non siamo obbligati a fare sei punti contro Pescara ed Empoli: non è facile, però è il mio auspicio".