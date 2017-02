Quando parla, fa sempre discutere. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, in un'intervista del Corriere dello Sport, ha parlato di presente e futuro, soprattutto della cessione dei rosanero, con una rivelazione improvvisa: "Cominciamo dalla fine. Io non ho mai perso la speranza della salvezza. Il pareggio di Napoli e la vittoria sul Crotone alimentano questa speranza e non è un caso che, ad incarnarla, sia Nestorovski. L’abbiamo pagato 500mila euro, ora il cartellino oscilla fra i 15 e i 20 milioni. Nestorovski è una scommessa vinta. Me l’aveva segnato un amico che vive in Croazia, lo stesso che ci ha messo sulle tracce di Posavec e Trajkovski. Critiche? Nei miei quindici anni ho speso per il Palermo 100 milioni di euro e le cessioni si sono rese necessarie perché imposte dalle ragioni di bilancio, sulle quali non è ammessa l’ignoranza. Mangia-allenatori? In trent’anni tra A e B c’è stato anche chi ha lavorato per tre anni con me: Novellino. E poi ho lanciato Ventura, Spalletti, Zaccheroni, Gasperini. E comunque non è vero che li ho sempre cacciati io. Corini? Si è ritrovato in una situazione molto difficile. Era arrivato come il salvatore della patria, non è riuscito a salvarla. Presidenza Lega? Veltroni è una persona seria e affidabile, ma ha un colore politico. L’avrei visto meglio come presidente della FIGC. Comunque, non è più un mio problema. Gliel’ho detto: in marzo vendo il Palermo agli americani".