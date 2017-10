Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, parla ai canali ufficiali rosanero del primato in classifica dei siciliani: "Avremmo meritato qualcosa in più, ma la prestazione è stata buona e il lavoro di Tedino si vede. Miglioriamo costantemente. Il gol di Rispoli? Avrebbe cambiato la gara, ma negli episodi ci vuole fortuna. Un voto al Palermo? Sette che diventerà 8/8,5 una volta che il lavoro di Tedino sarà completo. La prossima gara contro il Novara? Ogni avversario non deve essere sottovalutato. Anche le grandi squadre di livello possono andare in difficoltà contro quelle che sulla carta sembrano deboli. La classifica lo dimostra per la poca distanza fra tutte le contendenti".