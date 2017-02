“La peggiore gara dove sperimentare”. Non vi sembra di averla già sentita una frase del genere? Riavvolgiamo il nastro di qualche giorno, fino ad arrivare al post Real Madrid-Napoli di Champions League. Altro contesto e palcoscenico, direte. Ma quanto accaduto allo “Juventus Stadium”, sponda rosanero, ha riportato a mente le dichiarazioni del Presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis verso il proprio allenatore, reo di non avere utilizzato gli impegni di campionato per provare soluzioni alternative al solito modulo senza una prima punta.



Ora, con le dovute proporzioni, bisognerebbe capire intanto se, oltre Diego Lopez, qualcun altro abbia inciso - con qualche spassionato consiglio - sulle scelte di formazione del Palermo. La titolarità di due giovanissimi come Balogh e Sallai ci è parsa assai azzardata, specie se considerate come scelte tecniche anziché necessità dettate dallo stato di forma (Embalo, Trajkovski e Diamanti in panchina). Sia chiaro, allo “Stadium” il Palermo avrebbe probabilmente perso anche con questi ultimi in campo dal primo minuto, ma per larghi tratti della gara - tornando alle dichiarazioni del partenopeo De Laurentiis - è sembrato che a questa squadra mancasse l’ormai famosa ‘cazzimma’ (o, se preferite, cattiveria agonistica).



L’unico a possederla, a Madrid, è stato Insigne. A Torino, invece, è Ilya Nestorovski a guadagnarsi - per l’ennesima volta - la pagnotta, con una prestazione tutta cuore e muscoli fino all’ultimo minuto. Come scritto qualche settimana fa ne servirebbero di undici, per credere anche solo un attimo ad una salvezza sempre più a rischio. Prossimo impegno domenica alle 12:30 contro la Sampdoria, già incontrata - e battuta - qualche anno fa nell’indigesto anticipo dell’ora di pranzo: mattatore dell’incontro Paulo Dybala con le sue prime reti in Serie A. Ma quella, purtroppo, è un’altra storia…