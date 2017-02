Nuvole rosa aleggiano sul Barbera. Si sono formate intensamente dopo la rete di Quagliarella, che – da autentico guastafeste – ha rovinato una serena domenica ai diecimila tifosi del Palermo che avevano scelto di ‘pranzare’ presso l’impianto di Viale del Fante. Si sa, l’appetito vien mangiando, e con cinque punti di distacco dall’Empoli avremmo aggiunto gradevoli spezie alla già pepata posizione dei rosa in classifica.



Un boccone amaro da digerire, invece, proprio allo scoccare del novantesimo minuto: come all’andata, la Sampdoria porta via altri due punti nei minuti di recupero. Da registrare, invece, il primo calcio di rigore a favore della stagione: non accadeva da Palermo-Atalanta 2-2 dello scorso anno, per la serie ‘non è mai troppo tardi’. Da ‘oggi le comiche’ invece il siparietto che ha portato a designare il rigorista: giusto che sia toccato a Nestorovski, è l’uomo in più della squadra e deve prendersi responsabilità di questo tipo.



C’è invece un boccone dolce, dolcissimo, che i supporters rosa si augurano di mandare giù prima possibile: l’accordo tra il Presidente Zamparini ed il fondo americano intenzionato ad investire nelle casse della società rosanero sembra essere arrivato al punto decisivo. Anzi, entro pochi giorni (ma il condizionale è d’obbligo, conoscendo le parti interessate) potremmo trovarci di fronte ai prossimi proprietari. Un investimento globale riguardo gli interessi del patron friulano (anche extracalcistici, per capirci) e che fonderebbe le sue basi sulla creazione del nuovo stadio e del centro sportivo. Passando, inevitabilmente, dal rafforzamento tecnico di una squadra che deve ancora conoscere il suo destino in campionato. Per aggiungere qualche stella ad una striscia di risultati, purtroppo negativi, che i palermitani sperano di spazzare via. Proprio come quelle nuvole…