Partiamo dal posticipo del San Paolo, deciso da un pregevole colpo di testa di Nestorovski e - purtroppo - da un grave errore di Posavec sulla precaria conclusione di Mertens. Sgomberiamo subito il campo da equivoci: il portiere palermitano è stato il migliore in campo, ma una ‘cappellata’ di questo tipo cancella quasi quanto di buono fatto, consigliando ai pagellisti di non dare la sufficienza. Qualcuno dirà che “anche i migliori portieri sbagliano”, ma non con la frequenza del giovane (non dimentichiamolo, per carità) numero uno. Il pareggio, e la prestazione dei ragazzi di Lopez, non fanno che aumentare il rammarico per una corsa salvezza già ampiamente compromessa a tante giornate dal termine. Intanto, ecco gli ultimi giri di orologio di una sessione di calciomercato che si preannuncia senza botti per i rosa.



Capitolo cessioni. La gara del San Paolo è stata l’ultima, in rosanero, di Robin Quaison: il centrocampista svedese è stato ceduto ai tedeschi del Mainz, per una cifra (compresi i bonus) di tre milioni di euro. A pochi giorni dalla partenza dell’altro svedese, Hiljemark, che è andato a Genova - sponda rossoblù - e ha già realizzato la sua prima rete con la maglia del grifone: un grande rinforzo per la squadra di Juric, che aveva già finito il suo (seppur breve) ciclo a Palermo.



E dopo aver parlato delle partenze, vediamo chi arriva: …



Ps: i tre puntini di sospensione non sono un errore di battitura o una svista, ma l’attuale situazione sul fronte arrivi. Saremo felici di essere smentiti, all’indomani del martedì conclusivo di mercato. Ma le speranze che i tifosi hanno di vedere rinforzata la squadra sono davvero poche. Più o meno, quanto quei puntini.