Eh si, non lo avremmo mai detto in questi giorni: la tanto bistrattata bilancia, messa a dura prova dalle calorie natalizie, preferita ad un più dietetico… bilancio di fine anno. Nonostante ciò, è giunto il momento di tirare una sommatoria dei dodici mesi che giungono al termine. Proprio adesso che ci troviamo nel bel mezzo delle festività invernali, dove le leccornie abbondano ed i buoni propositi aumentano. E’ stato un 2016 agrodolce per i tifosi rosanero: entusiasti di festeggiare un’inaspettata (ad un certo punto della scorsa stagione) salvezza all’ultima di campionato, e sempre più all’interno di una - ancora più - complicata rincorsa per non retrocedere in cadetteria.



C’è chi dice che fosse un delitto scendere in Serie B con giocatori come Sorrentino, Vazquez, Maresca, Gilardino… tutto vero! E infatti proprio i ‘senatori’ riuscirono a guidare i rosa nella rimonta finale, con dieci punti nelle ultime quattro partite. Un delitto perfetto, invece, sarebbe retrocedere senza aver ‘imparato la lezione’ dopo un campionato vissuto nei bassifondi. Era così difficile allestire un organico di qualità per puntare ad una serena posizione di classifica? E’ ancora possibile porre rimedio nel mercato di gennaio? Tante domande, Palermo: adesso, a gennaio, è arrivato il tempo delle risposte. Ora o mai più.



In Serie A la sessione di riparazione, come dicono i più bravi, verrà aperta dalla già annunciata trattativa Pavoletti-Napoli. Restando in attacco, ma spostandoci molto più a sud rispetto al Vesuvio, i rosanero qualche rinforzo potrebbero trovarlo in casa: Quaison (richieste di mercato permettendo) e Trajkovski sono due pedine fondamentali per la compagine di Corini. Aggiungere, a loro due, almeno un acquisto di qualità (scritto volutamente in grassetto) per reparto significherebbe alimentare con un po’ di paglia un piccolo focherello ancora acceso ma appena flebile. Provando a ripartire col piede giusto già dalla prossima sfida, nel super scontro diretto in casa dell’Empoli. E allora si, che sarebbe una partenza… col botto!



Buon 2017 a tutti gli amici di Calciomercato.com e Palermomania!