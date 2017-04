Meritata quanto inaspettata, coinvolgente quanto inutile… purtroppo. La seconda vittoria casalinga del Palermo non fa che aumentare il rammarico per una stagione buttata fin troppo presto alle ortiche: il due a zero non ammette repliche, e conferma la mai doma sensazione che per conquistare la salvezza sarebbe bastato davvero poco nel mercato invernale. Ma così non è stato, come ben sappiamo, dunque appare ormai superfluo rimarcare errori gestionali più volte sottolineati con la matita rossa su queste pagine e su tutti i media locali/nazionali che hanno a cuore le vicende rosanero.



Intanto arriva Maggio, e la prima settimana del mese con la M maiuscola coincide con il tanto atteso ‘closing’ societario. Il tempo delle attese è finito, le garanzie bancarie che Zamparini aspettava sono arrivate ed è giunto il momento di ufficializzare quanto anticipato tramite comunicati ed interviste: accordo raggiunto. “Sarà un Palermo forte, con l’obiettivo di vincere il campionato e tornare subito tra i grandi” non ha tardato a commentare il Presidente Baccaglini. Che si augura (e non è il solo) di ripartire da un capitano come Andrea Rispoli, inesauribile condottiero appetito da mezza Serie A: mantenerlo non sarà semplice, ma ‘mai dire mai’.



Per non farsi trovare impreparati sarà necessario organizzare per tempo uno staff all’altezza della situazione. Partendo da allenatore e direttore sportivo, passando per una rosa che conosca (come detto da Baccaglini) cosa sia “vincere un campionato senza guardare in faccia nessuno”. Vogliamo crederci. Ci sarà anche Diamanti, tra questi? In Serie B sarebbe un lusso, a patto che sia quello ammirato contro la Fiorentina e non la brutta copia vista col Bologna.



Buona Festa dei lavoratori a tutti gli amici di Palermomania e Calciomercato.com!