“Se telefonando io, potessi dirti addio, ti chiamerei…”. Da una cornetta all’altra del telefono, immaginatevi il Palermo e la Serie A, pronti a salutarsi dopo tre anni di ritrovata pace. La retrocessione del 2013 sembrava essere un brutto ricordo da cancellare e non ripetere più, oltre al campionato della scorsa stagione che qualche campanello d’allarme lo aveva dato, con i rosanero salvi solo all’ultima giornata. Niente di tutto ciò, quest’anno si è riusciti a fare anche peggio.



Per ricercare i motivi di una stagione assai poco fortunata, bisogna riavvolgere il nostro e tornare alla scorsa estate: il Palermo sceglie Bad Kleinkirchheim come meta abituale del ritiro, ma lo stesso dura soltanto diciotto giorni. Un po’ pochi per preparare, fisicamente ma non solo, una lunga stagione. Proseguono i giorni, e le perplessità sul mercato inducono Ballardini ad abbandonare in corsa la nave: sarebbero bastati un paio di rinforzi (specie un portiere, come chiedeva il tecnico ravennate) per non ripartire, un’altra volta, da zero. E poi, i tanti cambi in panchina (De Zerbi, Corini, Lopez) senza rinforzare la squadra… anzi, indebolendola a gennaio. Con continui equivoci tattici e tecnici, settimana dopo settimana: esempio, l’alternanza Posavec-Fulignati in porta.



Ecco perché gli innumerevoli regali dell’Empoli non sono serviti a nulla. Paradossalmente, invece, la lotta salvezza potrebbe davvero riaprirsi, ma non per i rosanero: il Crotone vittorioso a Verona, sponda Chievo, merita di giocarsi le proprie carte fino alla fine. Quanto ai rosanero, invece, è ora di cominciare a progettare seriamente quel famoso ‘Piano B’ più volte citato dal neo Presidente Baccaglini. Se alla fine del tunnel c’è di nuovo il Paradiso, un anno di Purgatorio potrebbe anche non essere il peggiore dei mali. Ma che sia solo un anno...