“Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre comprò”. Un indimenticato successo di Angelo Branduardi ci consente di tornare, idealmente, in quelle terre che hanno visto, negli ultimi tempi, la creazione di un legame a doppio filo con il Palermo. L’Inter Zapresic, società croata amica dei rosanero (dalla quale sono arrivati il portiere Josip Posavec e l’attaccante Ilija Nestorovski) è pronta a cedere al club di Viale del Fante il difensore classe ’92 Jakov Filipovic. Il ventiquattrenne centrale, entrato da poco nel giro della nazionale, può essere il primo rinforzo di una campagna invernale che – tra acquisti e cessioni – dovrebbe vedere i rosa, specie per la deficitaria condizione di classifica, tra i protagonisti.



Quello che si chiedono i tifosi, però, è se realmente l’ennesimo arrivo dall’est (in barba alla tanto decantata necessità di rinforzi esperti, che conoscano già il campionato italiano) possa dare un aiuto concreto alla retroguardia rosanero: trentacinque reti subite in diciotto gare, per la difesa più perforata del campionato. E potevano diventare trentasei, se solo Posavec (con la complicità di una buona dose di fortuna) non avesse incredibilmente salvato la porta sulla conclusione ‘a botta sicura’ di Memushaj, nell’ultimo minuto di recupero della sfida al Pescara.



Una sconfitta che avrebbe avuto il sapore di una mazzata troppo pesante, a pochi giorni da quanto accaduto (a parti invertite) a Genova. Per la serie, chi di rimonta ferisce…



Buon Natale, amici di Calciomercato.com e Palermomania!