Tra una grigliata e l'altra, i tifosi del Palermo registrano l'ennesima amara domenica (pardon, sabato) di questa disgraziata stagione. Partita male e destinata a terminare ancora peggio, con l'ultimo posto in classifica dietro l'angolo. Dentro l'uovo, i tifosi, non hanno trovato la gioia di battere un Bologna tutt'altro che irresistibile (col paradosso della vittoria sfiorata nonostante l'inferiorità numerica per settanta minuti). Intanto, arriva la settimana che porta alla prima fatidica scadenza della nuova era Baccaglini: quel famoso 19 aprile che dovrebbe svelare ufficialmente l'identità della società pronta ad acquisire l'intero pacchetto azionario del club di Viale del Fante è lí, ad un tiro di schioppo. Poi sarà il tempo degli eventuali processi, ma intanto è giusto attendere.



A Pasqua, in panchina, doveva arrivare Colomba (in tutti i sensi) e invece ecco lo storico vice dell'indimenticato Guidolin. Da un Diego all'altro, da Lopez a Bortoluzzi... cosa è cambiato? Poco o nulla. Anzi, tanto: perché mai ci saremmo aspettati di non trovare Rispoli tra i titolari. E restando sulla sfida pre Pasquale, impossibile non affrontare il Capitolo Diamanti: ci chiediamo come un giocatore della sua qualità ed esperienza possa approcciare con tale supponenza una simile situazione di gioco, con la porta spalancata e la concreta possibilità di portare la sua squadra in vantaggio. E, forse, alla vittoria. Potremmo scrivere un capitolo simile per Sallai, protagonista di un errore fotocopia, ma ve lo risparmiamo.



In apertura abbiamo parlato di futuro, adesso torniamo al presente: c’è una corsa salvezza praticamente chiusa dopo la vittoria dell’Empoli a Firenze. Colpaccio esterno degli uomini di Martusciello, che ‘resuscitano’ dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime otto partite grazie al regalo di… Pasqual (chi meglio di lui?) e grazie all'ennesimo cadeau proveniente da Viale del Fante. Da adesso in poi basta parlare di Piano A e salvezza: spazio alla B di Baccaglini, aspettando un closing sempre (forse) più vicino.



Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti i lettori di Palermomania e Calciomercato.com!