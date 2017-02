Chiariamo subito: il titolo è una provocazione. Anche perché, di recente, la soddisfazione più grande è arrivata nello stadio che non ti aspetti (il San Paolo) contro la squadra che non ti aspetti (il Napoli). Ma si sa, a proposito di San Paolo, i miracoli possono accadere se te li vai a cercare. Quella domenica ci si mise anche la sfortuna partenopea, oltre ad un Posavec quasi imbattibile. Per fermare la squadra di Allegri, galvanizzata dalla mai doma voglia di gol del ‘Pipita’ Higuain, servirebbe uno sforzo, dall’alto, in più.



Il dato più eloquente, semmai ci fosse bisogno di un ulteriore riscontro, che esce dalla gara contro l’Atalanta è che in Serie A – lo ripetiamo ancora una volta, ma è ormai una verità incontrastabile – a fare la differenza è la qualità. E gli orobici, in uno straordinario momento di forma psicologica e fisica, hanno insegnato calcio all’ombra di Monte Pellegrino. L’ex Gasperini si è preso la meritata rivincita della gara d’andata, e – forse – dell’esperienza (da dimenticare) sulla panchina di Viale del Fante. Alcuni reiterati limiti tecnici dell'organico rosa hanno fatto il resto.



Tornando ai giorni nostri, quel che è paradossale è che - quantomeno in classifica - non è cambiato nulla. Anche se con una giornata in meno da giocare. I prossimi 180 minuti vedranno il Palermo di scena allo ‘Stadium’ e poi in casa contro la Samp, mentre l’Empoli affronterà la Lazio e poi i bianconeri di Torino. Ma più che il calendario, i tifosi rosanero aspettano Marzo per altri motivi. Dopo la Sampdoria, sarà il tempo di verificare se le ultime dichiarazioni del patron Zamparini risponderanno a verità: “Ho raggiunto un accordo con una cordata americana, cederò la società entro marzo”.