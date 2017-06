Intanto il tempo passa, ma di closing non se ne parla. Anzi, se ne parla fin troppo. Ma, come diceva un famoso proverbio che abbiamo richiamato nel titolo, c’è di mezzo il mare. E a Palermo (dove il sole di Mondello splende più che mai) non potrebbe essere altrimenti. Non passa giorno che i tifosi rosanero non accendano i loro computer o smartphone nella speranza di trovare la tanto attesa ufficialità della trattativa che consentirebbe il passaggio di consegne da Zamparini a Baccaglini.



Passaggio di consegne o pura collaborazione? Questo è uno dei più grandi nodi da sciogliere. Perché insieme ai dubbi relativi alla chiusura dell’affare, resta quello più grande di tutti: ovvero, che il patron friulano possa restare in sella a Viale del Fante con mansioni ben diverse dall’essere un semplice consigliere. Un “Presidente del Consiglio” come lo avevamo definito, proprio qui su calciomercato.com, qualche mese fa. Quando c’erano meno dubbi e meno domande. O forse, le stesse di adesso.



L’indiscrezione delle ultime ore è che la “YW&F Global Limited” (società designata per acquisire la totalità delle quote societarie rosanero) è stata registrata al Registro delle Imprese d’Inghilterra. Un passaggio fondamentale per ogni tipo di sviluppo, specie quello che si attendono i tifosi. Aspettiamo, dunque... ma il tempo stringe. Perchè, come dicevamo, i minuti scorrono. E mentre le squadre si preparano ad una nuova (oltre che lunga) stagione mettendo a segno i primi colpi di calciomercato, c’è chi ancora deve scegliere il direttore sportivo. E l’allenatore. E il Presidente…