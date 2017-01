A festività natalizie terminate, o quasi, proviamo ad avvicinarci alla prima sfida del 2017. Il calendario mette di fronte, all’ultima del girone d’andata, Empoli e Palermo… una gara, sulla carta, tutt’altro che banale: distanti quattro punti (e potevano essere due, se i rosa avessero conquistato l’intera posta in palio contro il Pescara) si affrontano due squadre che possono dare una prima, vera, sterzata al loro campionato.



Sette punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, in caso di vittoria toscana, sarebbero un distacco considerevole. Ancora recuperabile (mancheranno ‘appena’ diciannove giornate al termine, eh) ma senza dubbio importante. Fiducia nei propri mezzi e la consapevolezza di avere annullato all’avversario un possibile vantaggio negli scontri diretti, invece, nel caso in cui la squadra di Corini dovesse uscire indenne dal ‘Castellani’. Quali saranno gli undici a scendere in campo? Da escludere la presenza di Hiljemark, probabilmente ceduto già nei prossimi giorni, sarà con tutta probabilità ancora 3-4-2-1 con Quaison e Bruno Henrique dietro Nestorovski; Gazzi e Jajalo in mediana, ed il terzetto Cionek, Gonzalez e Goldaniga a comporre la linea difensiva.



Con Rispoli sicuro di una maglia sulla fascia destra, sono da valutare invece le condizioni di Aleesami che nella giornata di mercoledì ha svolto un lavoro differenziato programmato e - oltretutto - ha diverse richieste di mercato in questa sessione invernale. Privarsi di uno dei pochi giocatori che ha raggiunto, quasi sempre, la sufficienza sarebbe il primo autogol di una campagna di calciomercato già scottante ancora prima di essere entrata nel vivo... almeno, a parole. Resta da capire chi arriverà in Sicilia, con la pista Bovo sfumata sul gong e la tentazione Cassano, vecchio pallino del Presidente, sempre in testa. Ma con un Diamanti già in canna, le priorità rosanero ci sembrano ben altre...