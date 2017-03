Partiamo da un dato che, visto e rivisto alla moviola, è balzato agli occhi di tutti: la rete siglata da Nestorovski era regolare. Il pallone che arriva dalle retrovie non viene toccato da Aleesami e non pone l’attaccante macedone in ‘offside’, determinando una super paperissima del giallorosso Szczesny nella circostanza. Ma non vogliamo soffermarci più di tanto sull’episodio, perché probabilmente il Palermo (come successo in altre occasioni, anche durante questo campionato) avrebbe perso strada facendo il vantaggio acquisito. Ma perché non ottenere quanto guadagnato sul campo? Sudditanza psicologica o svista arbitrale? Mah.



Nella settimana che ha portato alla sfida con la Roma abbiamo parlato di tutto e di più tranne che… della sfida con la Roma. Riflettori puntati, ovviamente, sul nuovo ‘numero uno’ di Viale del Fante Paul Baccaglini, che si è presentato al “Barbera” insieme alla ‘first lady’ Thais Wiggers. “La mia esultanza in occasione del gol annullato parla da sé, andare in vantaggio ci avrebbe dato entusiasmo” afferma Baccaglini il giorno dopo, a Radio Rai. Ma visto che è diventato, ormai, un Presidente di calcio, è giusto incalzarlo anche sulle questioni di calciomercato: tanta, troppa speculazione sul nome di Nestorovski e su una sua sicura cessione a giugno, secondo il neo Presidente rosanero, che blinda l’attaccante e smorza ogni voce di mercato. Ripartire, a prescindere dalla categoria, da ‘NestoGol’ e da Rispoli sarebbe già un grande segnale da mandare a tutti i tifosi e non solo.



Capitolo Diamanti: finalmente Alino! Quante volte, anche da queste pagine, abbiamo chiamato a gran voce la sua presenza in campo? Quarantanove minuti, compreso recupero, per lui. Che ripaga Diego Lopez con una scossa mentale e di qualità, dimostrandosi un’autentica spina nel fianco per la difesa giallorossa che teme in più di una circostanza la rimonta rosanero. Recuperare psicologicamente, e non solo, un patrimonio della società come Diamanti potrebbe aiutare la squadra ad inseguire una rimonta sempre più difficile: l’Empoli non si schioda dal quartultimo posto. Palermo, se ci sei batti un colpo.