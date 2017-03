Era in Tribuna Vip allo "Stadio Olimpico" di Torino, non lo avete visto? Neanche noi. Ogni riferimento - voluto e anni luce lontano dall'essere puramente casuale - porta al nuovo (o presunto tale) Presidente del Palermo. Il patron dimissionario dei rosanero, Maurizio Zamparini, aveva preannunciato la presenza del nuovo 'numero uno' di Viale del Fante in occasione della sfida persa malamente in casa granata. Manco ci trovassimo a "Chi l'ha visto?" ci tocca mischiare nuovamente le carte di un identikit ancora più intrigante, a poche ore - pare - dall'annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova cordata anglo-americana.



"Ahhhhh, come gioca Belotti" avrebbe probabilmente detto l'indimenticabile Maurizio Mosca. E pensare che un tempo - neanche poi troppo lontano - il Gallo vestiva di rosa, e formava con Dybala e Vazquez un tridente da sogno. E invece adesso i poveri tifosi rosanero devono accontentarsi di quello che passa il convento: Balogh e Sallai. Come vendere una Ferrari e comprarsi la Duna, per capirci. E restando nel gergo motoristico, meno male che c'è la 'ruspa' Rispoli: da solo ha trascinato, fino al cambio forzato per infortunio (in bocca al lupo a lui) la squadra, poi la grinta di Belotti e la difesa palermitana - con la complicità di un distratto Posavec - hanno fatto il resto. L'Empoli è sempre a sette punti, ma più che ai toscani si guarda al futuro... in salsa barbecue. Dicono che quella americana sia la più buona di tutte.