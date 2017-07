Il futuro di Gabriel Paletta è ancora avvolto nel mistero: quello che appare certo è che il difensore nella prossima stagione non vestirà la maglia del Milan ma per capire quale casacca indosserà bisognerà ancora attendere. Il principale candidato ad accaparrarsi le prestazioni dell'italo-argentino è il Torino ma tutto dipende dalla società rossonera.



L'operazione Paletta-Torino dipende infatti in gran parte dalla società rossonera, che vorrebbe cercare di monetizzare il più possibile dalla cessione del proprio giocatore e, al momento, non sembra disposta a lasciarlo partire a parametro zero. I contatti tra le due parti proseguiranno nei prossimi giorni, anche perché il Valencia non sembra intenzionato a formulare una vera offerta per Paletta.