Cairo vuole regalare a Mihajlovic tre rinforzi prima del raduno fissato per il 14 luglio. Secondo La Stampa, per la difesa del Torino (Carlao nel mirino del Crotone) è in arrivo Paletta dal Milan, a centrocampo c'è un ballottaggio tra Chalobah (Chelsea) e Imbula (Stoke City) senza dimenticare Donsah del Bologna, mentre in attacco messo in cassaforte l'accordo con Mehmedi in attesa di trovare anche quello con il Bayer Leverkusen, oggi è previsto un contatto con l'agente di Simeone (Genoa su Lapadula, per la difesa più Goldaniga del Palermo che Ristovski del Rijeka) già nel mirino della Fiorentina. Oggi il dg viola Corvino vedrà Simonian, agente della punta uruguaiana Ardaiz (Danubio): la richiesta è di 10 milioni.