Il Milan non l'ha convocato per la trionfale sfida di Europa League contro lo Shkendija e il futuro di Gabriel Paletta continua ad essere in forte dubbio sebbene l'addio entro fine mercato sia una certezza non in discussione. Resta da capire quale sarà la squadra che vorrà investire sul giocatore che, ad oggi, continua a spingere per la permanenza in Italia.



TURCHIA IN STAND BY - Su Paletta nel corso dell'estate ci sono stati tanti interessamenti soprattutto da club turchi, tutti respinti al mittente dal giocatore che ha sempre sperato nella permanenza in Serie A. La Fiorentina era la sua destinazione preferita, ma con l'acquisto definito di Pezzella il club viola non investirà più nel reparto. Il Torino era interessato a lui nell'ambito dell'operazione Belotti mai realmente approfondita e allora ad oggi rimangono solo due le occasioni per il suo futuro.



PROPOSTO ALLA LAZIO - Da un lato c'è il Fenerbahce pronto a pagare 5 milioni al Milan per acquistarlo, dall'altro c'è la Lazio a cui il giocatore è stato proposto tramite intermediari. Il club biancoceleste sta cedendo Wesley Hoedt al Southampton e ha bisogno di un rinforzo nel reparto. Il problema nell'affare è che il Milan vuole guadagnarci dalla cessione di Paletta e preferirebbe la cessione in Turchia proprio per l'incasso minimo garantito nonostante un contratto in scadenza 30 giugno 2018. La Lazio per ora non ha intenzione di spingersi fino ai 5 milioni promessi dal Fenerbahce, ma la sensazione è che alla fine la volontà del giocatore preverrà su quella del club.