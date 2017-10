Nominee for the 2017 Ballon d'Or France Football (list of 30) : Leonardo Bonucci #ballondor pic.twitter.com/NFXLLMydxT — France Football (@francefootball) 9 ottobre 2017

Nella lista dei trenta candidati alc'è anche il nome di. In estate con un trasferimento lampo il difensore della nazionale si è trasferito dallaaler 45 milioni di euro.è meritevole di essere nella lista diramata nella giornata di oggi, da France Football, per quello che ha fatto lo scorso anno con la maglia bianconera. Nella scorsa stagione è stato uno dei trascinatori che ha portato lafino alla finale di Cardiff, poi persa per 4 a 1 contro il Real Madrid. La foto utilizzata per la nomination,. Forse è solo una casualità, ma solo lui e Kantè hanno la foto con la maglia della nazionale, mentre tutti gli altri giocatori sono stati postati con la maglia del proprio club di appartenenza.Nella scelta dell'immagine, potrebbero averofferte dal centrale rossonero con la nuova squadra. Gli evidenti errori commessi nelle prime uscite non ricordano per nulla il giocatore ammirato con i bianconeri, difensore e regista allo stesso tempo, che sia davvero questo il motivo?.