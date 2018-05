La vittoria per 4-2 non basta allaper ribaltare il 5-2 subito ad Anfield contro ile c'entrare l'accesso alla finale di. Un risultato che ha però lasciato ampio spazio alle polemiche con un arbitraggio complessivo, fra andata e ritorno, che ha scontentato soprattutto la società giallorossa. Sia il presidenteche il dsa fine partita hanno puntato fortemente il dito sull'assenza del Var in una partita così importante.- "Sono arrabbiato e deluso, Tantissimo. C’erano due rigori clamorosi e c’era anche un rosso. Non capisco perché nelle massima competizioni non ci sia il var"- "Il VAR è necessario, si è visto oggi. È imbarazzante che succedano cose di questo genere in Champions. Se non c'è il VAR tutto diventa uno scherzo".