James Pallotta, sul sito ufficiale della Roma, ritorna sull'esonero di Rudi Garcia, deciso lo scorso gennaio dopo i risultati deludenti ottenuti dal tecnico francese: ''È stata una decisione relativamente facile da prendere, considerata la serie di partite senza vittorie e l’ottima squadra che avevamo a disposizione. Se non avessimo fatto nulla, non saremmo mai potuti arrivare tra le prime cinque, figuriamoci qualificarci per la Champions League al termine della stagione. Non ero soddisfatto di come andavano le cose in termini di prestazioni durante gli allenamenti. A dicembre, quando i giocatori ti confessano che non riescono a entrare in forma, qualcosa deve pur voler dire. Credo che avrei dovuto farlo prima''.



UOMO GIUSTO - Il presidente della Roma ha poi analizzato la scelta di riportare in giallorosso Luciano Spalletti, che ha portato grandi benefici alla squadra: ''E’ l’uomo giusto. Mi ha colpito la passione, il modo in cui parlava di strategia, di tattica. Durante gli allenamenti, prima, non se ne parlava praticamente mai. Ho parlato molto con persone che conosco e rispetto: ex allenatori e professionisti attualmente impegnati che sarebbero venuti volentieri a Roma, ma dopo aver parlato con Luciano ho capito che era lui la persona che stavamo cercando. Aveva già vissuto un’esperienza a Roma e fortunatamente è molto preparato dal punto di vista tattico, strategico e psicologico''.