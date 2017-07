"Tra 10 giorni dovremmo ottenere l’approvazione definitiva per il nostro stadio. La costruzione dell’impianto inizierà nel mese di febbraio". James Pallotta, a margine di un evento di presentazione della Serie A a New York, parla della sua esperienza da presidente della Roma. "Ho imparato presto che il derby è quasi più importante che vincere lo Scudetto. Prima che la Roma si qualificasse in Champions Legaue ho lanciato una sedia contro un muro allo Stadio Olimpico. Ho appena ricevuto una multa per questo".