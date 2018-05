Durissimo James Pallotta in zona mista dopo la partita vinta 4-2 contro il Liverpool. Così il presidente della Roma ha commentato l'arbitraggio di Skomina: "Complimenti al Liverpool ma il VAR è necessario, si è visto oggi. È imbarazzante che succedano cose di questo genere in Champions. Se non c'è il VAR tutto diventa uno scherzo di fronte a cose di questo genere, è inaccettabile quello che abbiamo visto, se ne sono accorti tutti tranne gli arbitri in campo. Mi riferisco al fuorigioco non fischiato a Dzeko, al nettissimo fallo di mano su El Shaarawy, all'intervento su Schick. Mi rendo conto che sia difficile arbitrare ma non si può continuare così. Il Liverpool ora si giocherà la finale ma si deve introdurre il VAR altrimenti si fanno brutte figure".