Durissima la reazione dI James Pallotta, presidente della Roma, all'Ansa riguardo all'apertura di un'inchiesta sulle parole del numero uno giallorosso nel post Liverpool: "Sono sorpreso dall'apertura di questo procedimento disciplinare. Per me è la condotta Uefa ad essere inappropriata. Cosa ne penso del procedimento contro la Roma per organizzazione insufficiente? Sto morendo dalle risate. Autorità, Coni e Roma hanno garantito una professionalità che non ho mai visto in nessun evento sportivo. Non potremmo essere più orgogliosi dei nostri fan e della città".