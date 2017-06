La Spal riparte da Mirco Antenucci: raggiunto un’intesa di massima per un prolungamento di due anni secondo Tuttosport. La Gazzetta dello Sport scrive che il Chievo è in vantaggio per Paloschi (Atalanta). I gialloblù insistono anche per Grassi (Napoli, c’è anche la Samp) e Puscas (Inter, piace anche al Crotone). I calabresi provano a superare Genoa e Sassuolo nella corsa all’esterno Ricci. Il d.s. Ursino segue in Spagna il centrocampista Merida (Osasuna). Il Cagliari aspetta solo l’annuncio della firma di Borriello fino al 2019. A centrocampo obiettivo Cigarini (Samp, sul quale ci sono Verona e Spal), in difesa piace Andreolli (Inter) su cui potrebbe inserirsi anche il Chievo.