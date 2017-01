Quello di Alberto Paloschi è stato uno dei nomi più gettonati in casa Sampdoria nelle ultime giornate. In tanti a Genova si chiedevano se il centravanti sarebbe stato il colpo di mercato blucerchiato in questa sessione invernale, e ad un certo punto il calciatore dell'Atalanta sembrava essere realmente ad un passo dalla maglia del Doria.



Poi però la pista si è raffreddata. La soluzione ideale per la Samp sarebbe quella di spostare a Bergamo Ante Budimir, magari in prestito, ottenendo in cambio con la medesima formula Paloschi. Lo stesso giocatore secondo l'edizione genovese de La Repubblica starebbe spingendo per trasferirsi alla Sampdoria, che però resta un po' frenata dall'alta quotazione di mercato per il centravanti (si parla di circa 5-6 milioni). Oltretutto, la prestazione offerta dagli attaccanti blucerchiati con la Roma ha anche un po' raffreddato l'interesse di Corte Lambruschini per un attaccante.