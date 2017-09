Pamela Anderson esce allo scoperto con Assange, giornalista australiano cofondatore di WikiLeaks: "Amo Julian, è molto coraggioso e non c'è niente di più sexy del coraggio". La ex coniglietta di Playboy ha raccontato allo show inglese Good Morning Britain: "Io e Assange siamo amici, molto amici, ma non la chiamerei una storia d'amore, anche perché ne ho già una e poi... Un uomo può davvero bastare? Serve un uomo per conversare e uno che faccia l'amante...".



Le ultime indescrezioni su Pamela Anderson riguardano una relazione con il difensore del Marsiglia, Adil Rami (l'ex Milan sarebbe gelosissimo) e un'altra con un misterioso uomo visto in sua compagnia a Saint Tropez nelle ultime settimane. Ma lei non sembra preoccuparsi del gossip: "Non è divertente? Scrivono che ho una relazione in qualunque posto in cui vado, qualcosa di vero ci sarà".