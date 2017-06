La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato degli allenatori in Lega Pro. Il Lecce ha trovato l’accordo per il rinnovo di Rizzo. Ufficiali le nomine di Cornacchini a Gubbio e Loseto alla Fidelis Andria. Magi, a sorpresa, declina l’offerta dell’Arezzo per il Bassano: ora i toscani puntano su Indiani. A Trapani, invece, una doppia separazione: oltre all’allenatore Calori via pure il ds Salvatori. In panchina potrebbe toccare a Sottil, che ha comunicato l’addio al Siracusa. Summit positivo tra il Padova e Auteri, sotto contratto con il Matera sino al 2018, ma che difficilmente rimarrà: al suo posto uno tra Gaetano Fontana e Pancaro. Il Teramo si avvicina ad Asta e la Juve Stabia pensa a Capuano, sotto contratto col Modena fino al 2018.