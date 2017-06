Darko Pancev, ex attaccante dell'Inter, parla a FCInternews, tornando sulla sua esperienza in nerazzurro: "Prima di arrivare all’Inter ero uno dei primi 5 attaccanti in Europa. Ho raggiunto praticamente tutti gli obiettivi da conquistare per un calciatore. Sono stato Scarpa d’oro in Europa e insieme a Savicevic nel 1991 arrivammo secondi tra i giocatori in Europa (con 42 punti giunsero secondi al Pallone d’oro, ndr), portando a casa il Pallone d’Argento. È vero che di reti ne ho segnate parecchie, così come è vero che iniziai la mia avventura all’Inter in modo fantastico, con 5 gol in due partite in Coppa Italia. Ma successivamente a causa di Bagnoli, di qualcuno che contava nel club e dei giocatori più anziani della squadra, percepii qualcosa che non andava, di sbagliato, e lo provai anche negli allenamenti, tant’è che capii che ci sarebbe stata qualche manipolazione per non farmi scendere in campo. E questo accadde molto velocemente e senza spiegazioni. Il mister mi mise ai margini della squadra ed è per questo che la mia avventura all’Inter iniziò e terminò male. I tifosi più giovani devono sapere come è andata, non mi importa se sono la delusione più grande dei nerazzurri, ancora, ma la verità è che non ho mai avuto una reale possibilità. Tutti i calciatori sanno che se giochi ogni 7/8 partite, puoi essere Pelé o Maradona, non puoi mai entrare in forma in questo modo. Tutto dopo questo è solo una storia".



"L'Inter il più grande errore della mia vita? Assolutamente perché ai quei tempi sarei potuto andare anche al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester United. In un club di quel tipo. È comprensibile il motivo per cui la mia carriera è stata rovinata".